Январь, 15 в 20:06

Российско-украинская война стала экспериментальным полигоном для испытания западного вооружения, благодаря которому Вооруженные силы Украины уничтожают противника по всей линии фронта.

Об этом пишет американский телеканал CNN, ссылаясь на военных чиновников США.

Прошлой осенью, когда Украина отвоевала значительные участки территории в результате серии контратак, она обстреливала российские войска артиллерией и ракетами американского производства. При этом часть этой артиллерии направлялась с помощью украинской системы наведения.

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Программное обеспечение украинского производства превратило легкодоступные планшетные компьютеры и смартфоны в сложные инструменты целеуказания, которые теперь широко используются украинскими военными, пишет CNN.

Результатом стало мобильное приложение, которое передает спутниковые и другие разведывательные изображения в алгоритм целеуказания в реальном времени, что помогает подразделениям, находящимся вблизи фронта, вести огонь по конкретным целям. А поскольку это приложение, а не часть оборудования, его легко быстро обновлять и модернизировать, и оно доступно широкому кругу военнослужащих.

Американские чиновники, знакомые с этим приложением, говорят, что оно оказалось очень эффективным при наведении огня украинской артиллерии на российские цели.

При этом приложение для прицеливания — лишь один из десятков примеров инноваций на поле боя, которые Украина придумала за почти год войны, часто находя дешевые решения дорогих проблем, пишет CNN.

— Маленькие пластиковые беспилотники, тихо жужжащие над головой, сбрасывают гранаты и другие боеприпасы на российские войска. 3D-принтеры теперь производят запасные части, чтобы солдаты могли ремонтировать тяжелую технику в полевых условиях. Техники переоборудовали обычные пикапы в мобильные ракетные пусковые установки. Инженеры придумали, как установить сложные американские ракеты на старые советские истребители, такие как МиГ-29, что помогает украинским ВВС летать после девяти месяцев войны, — пишет издание.

Украина даже разработала собственное противокорабельное оружие Нептун, основанное на советских ракетах, которые могут поражать российский флот на расстоянии до 300 км.

CNN пишет, что такая изобретательность Украины произвела впечатление на американских чиновников, которые высоко оценили способность Киева находить решения для своих потребностей на поле боя, которые заполняют важные тактические пробелы, оставленные более крупным и сложным западным оружием.

Хотя официальные лица США и других западных стран не всегда имеют полное представление о том, как именно работают созданные на Украине системы — во многом потому, что они не находятся на местах, — и все же, официальные лица и аналитики из открытых источников говорят, что “Украина стала настоящей боевой лабораторией для дешевых, но эффективных решений”.

— Их инновации просто невероятно впечатляют, — сказал директор программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Испытание в реальных условиях

Между тем, война в Украине также предоставила Соединенным Штатам и их союзникам редкую возможность изучить, как работают их собственные системы вооружений в условиях интенсивного использования — и какие боеприпасы используют обе стороны, чтобы одержать победу в этой жаркой современной войне. Американские оперативные офицеры и другие военные чиновники также отслеживали, насколько успешно Россия использовала дешевые беспилотники-камикадзе Shahed, предоставленные Ираном, для разрушения украинской энергосистемы.

Один из источников телеканала, знакомый с западной разведкой, заявил, что Украина это “абсолютная оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этих устройств никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами”.

— Это реальные боевые испытания, — добавил он.

При этом для американских военных война в Украине стала невероятным источником данных о полезности их собственных систем.

По словам американского офицера по военным операциям, знакомого с ситуацией на поле боя, а также по результатам недавнего исследования британского аналитического центра, некоторые высококлассные системы, переданные украинцам, такие как беспилотник Switchblade 300 и ракеты, предназначенные для поражения радарных систем противника, оказались менее эффективными на поле боя, чем предполагалось.

Но легкие американские реактивные системы залпового огня M142, или HIMARS, сыграли решающую роль в успехе Украины — даже несмотря на то, что официальные лица извлекли ценные уроки о том, как быстро эти системы требуют ремонта при таком интенсивном использовании.

— То, как Украина использовала свои ограниченные запасы ракет HIMARS для нанесения разрушительных ударов по российскому командованию и управлению, поражая командные пункты, штабы и склады снабжения, было поучительным, — цитирует представителя Пентагона CNN.

Источник телеканала из Минобороны США добавил, что военное руководство будет изучать данные, полученные в Украине, в течение многих лет.

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Другой важнейшей информацией стала информация о гаубице M777, артиллерийской установке, которая была важнейшей частью боевой мощи Украины. Стволы данной гаубиц изнашиваются, если за короткий промежуток времени выпускается слишком много снарядов, заявил другой представитель Пентагона, что делает артиллерию менее точной и менее эффективной.

Украинцы также смогли внести тактические новшества, которые произвели впечатление на западных чиновников. Так, в первые недели войны украинские командиры адаптировали свои операции для использования небольших групп конной пехоты во время российского наступления на Киев. Вооруженные наплечными ракетами Stinger и Javelin, украинские войска смогли подкрасться к российским танкам без пехоты на флангах.

Как пишет CNN, Соединенные Штаты внимательно изучают российско-украинскую войну в поисках уроков того, как могут вестись вооруженные конфликты между двумя современными государствами в XXI столетии.

По данным анонимного сотрудника спецслужб, один урок, который США могут извлечь из этого конфликта, заключается в том, что буксируемая артиллерия — например, гаубичная система M777 — может уйти в прошлое, поскольку эти системы сложнее быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня. При этом в мире вездесущих беспилотников и наблюдения сверху — “очень трудно спрятаться”, сказал источник CNN.

Если говорить об извлеченных уроках из российско-украинской войны, то “об этом можно написать книгу”, — сказал представитель демократов Джим Хаймс из Коннектикута, член комитета по разведке Палаты представителей.

Одноразовый беспилотник за $10 тысяч

Американские оборонные подрядчики также обратили внимание на новую возможность изучения — и продвижения на рынок — своих систем.

Компания BAE Systems уже объявила, что у России есть определенный успех с беспилотниками-камикадзе, который повлиял на то, как компания будет разрабатывать новую боевую бронированную машину для армии, добавляя больше брони для защиты солдат от атак сверху.

Различные подразделения правительства и промышленности США стремились испытать новые системы и решения в борьбе, для которой Украине нужна была любая помощь.

В первые дни конфликта Национальное агентство геопространственной разведки США направило пять легких беспилотных летательных аппаратов с высоким разрешением в Командование специальных операций США в Европе — на случай, если они могут пригодиться в Украине. Дроны, изготовленные компанией Hexagon, не были частью так называемой программы учета Министерства обороны, что намекает на экспериментальный характер конфликта.

Вице-адмирал ВМС Роберт Шарп, возглавлявший в то время американское Национальное агентство геопространственной разведки, даже публично похвастался тем, что США обучили этой системе “военного партнера” в Европе.

— Что это позволяет делать, так это выходить под облачный покров и собирать свои собственные данные, — сказал Шарп в интервью CNN.

Несмотря на интенсивные усилия небольшой группы американских чиновников и сторонних производителей, остается неясным, появились ли эти беспилотники в боевых действиях.

Между тем, многие представители разведки и военные заявили CNN, что они надеются, что создание того, что американские военные называют “атакуемыми” дронами — дешевого, одноразового оружия — стало главным приоритетом для оборонных подрядчиков.

— Я бы хотел, чтобы мы могли сделать одноразовый атакующий беспилотник за $10 тыс., — с тоской сказал один из этих чиновников.

Ранее американское издание NYT писало, как украинские Вооруженные силы в странах НАТО называют “армией МакГайвера”, что является отсылкой к старому телесериалу, в котором герой проявляет изобретательность и импровизацию, используя все, что попадает под руку.