В считанные секунды могут уничтожить полк из 70 танков. Британия передаст Украине вертолеты Apache — СМИ
Великобритания отправит Украине до четырех ударных вертолетов Apache AH64 E.
Об этом сообщает Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере страны.
Передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.
– Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру, — сказал изданию инсайдер.
Отмечено, что каждый из вертолетов Apachе может быть вооружен до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой.
— Это означает, что четыре Apache могут в считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в ближайшие несколько недель Великобритания отправит в Украину эскадрилью из 14 танков Challenger 2. Вслед за ними Украина получит еще около 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Фото: U.S. Army