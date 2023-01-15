Январь, 15 в 13:51

Великобритания отправит Украине до четырех ударных вертолетов Apache AH64 E.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере страны.

Передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.

Сейчас смотрят

– Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру, — сказал изданию инсайдер.

Отмечено, что каждый из вертолетов Apachе может быть вооружен до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой.

— Это означает, что четыре Apache могут в считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ближайшие несколько недель Великобритания отправит в Украину эскадрилью из 14 танков Challenger 2. Вслед за ними Украина получит еще около 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Читайте Британия хочет достичь или превысить прошлогодний уровень предоставления помощи Украине

Фото: U.S. Army