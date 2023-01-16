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Факты / Україна

Почему в Украине возникают перебои с мобильной связью — WSJ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Почему в Украине возникают перебои с мобильной связью — WSJ
Фото: Depositphotos

Атаки России на украинскую электросеть привели к нагрузке на сеть мобильной связи. Самая большая проблема – энергетическое оборудование, а именно – недостаток аккумуляторов.

– Ведь мобильная сеть Украины не была построена для военного времени, и большинство базовых станций имеют тип свинцово-кислотных аккумуляторов. Эти батареи могут обеспечить питание станции только в течение нескольких часов и требуют много времени для полной зарядки после возобновления питания, — сообщает WSJ.

Отмечается, что операторы мобильной связи сейчас ищут резервные литий-ионные системы, ведь они работают дольше при отключении, а еще – генераторы. Но производство таких блоков будет продолжаться три-четыре месяца.

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Так, Lifecell нуждается примерно в 250 генераторах и 36 тыс. литий-ионных аккумуляторах. Kyivstar получил и установил 8 тыс. новых аккумуляторов для своей системы, а Vodafone Ukraine — 5 тыс.

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