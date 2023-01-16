Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

На Донбассе заметили автомобили ОБСЕ, организация отрицает свое присутствие на Востоке Украины

Бедрак Виктория, редактор ленты
обсє
Фото: Depositphotos

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее представителей сейчас нет на Востоке Украины.

— У ОБСЕ нет присутствия на Донбассе. Если вы увидите на Донбассе любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ, — говорится в сообщении организации в Twitter.

15 января журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что на украинско-российской границе были замечены внедорожники с маркировкой ОБСЕ, которые Россия не могла ввести законным способом. Он опубликовал фото, отметив, что россияне могут готовить провокацию.

Источник: ОБСЄ

Сейчас смотрят

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка