На заседании Рамштайна будут обсуждаться танки Leopard для Украины

Январь, 16 в 16:36

На восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины, которую еще называют форматом Рамштайн, будут обсуждать поставки ВСУ боевых танков Leopard.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Микко Савола, пишет Reuters.

Он отметил, что позиция Финляндии по поставке танков Leopard в Украину зависит от того, какое решение примет Германия, поскольку экспорт оборудования немецкого производства требует разрешения.

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В прошлый четверг президент страны Саули Ниинисто заявил, что Финляндия может передать Украине небольшое количество танков Leopard 2, если большая группа европейских стран тоже решит это сделать.

13 января СМИ сообщали, что Федеральное правительство Германии может объявить решение о поставке Украине танков еще до встречи Контактной группы по обороне на американской авиабазе Рамштайн 20 января.