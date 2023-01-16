Январь, 16 в 0:55

Украинские защитники пока не имеют возможности установить жесткий контроль над Кинбурнской косой.

Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freeдом.

Ее спросили, почему уменьшилось количество информации о Кинбурнской косе Николаевской области.

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— Существует информационное затишье во время ведения военной операции. На данный момент она (операция, — Ред.) продолжается. Враг не чувствует стабильности. Если хорошо знать географию Кинбурнской косы, то песчаный намыв и не дает ощущения стабильности под ногами, поскольку это постоянно движущаяся земля, и в том числе с помощью нашей контрбатарейной борьбы, с присутствием врага на этом участке суши, такой эффект им создается, — сказала она.

Наталья Гуменюк добавил, что российские войска не могут постоянно находиться на территории косы, а заезжают туда по сухопутью с левобережной части временно оккупированной Украины для нанесения ударов по Николаевской области, чтобы не дать региону возможность развиваться экономически, после чего враг отступает назад.

— Пока нет абсолютной возможности установить жесткий контроль и не допускать врага туда (на Кинбурнскую косу, — Ред.), но мы продолжаем работать, — сказала представитель ОК Юг.

Ранее Гуменюк сообщала, что украинские военные продолжают боевую работу по деоккупации Кинбурнской косы, но она усложняется, в частности, погодными условиями. Между тем РФ пытается оттуда вести огонь, но этому постоянно препятствует контрбатарейная работа наших войск.

Фото: Николаевский областной совет