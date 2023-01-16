Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Cмертность среди гражданских растет: РФ все больше закрывает больницы на оккупированных территориях

Малиновская Ангелина, редактор ленты
лікарня, смерть
Фото: Depositphotos

Медицинские учреждения на оккупированной части Украины все больше переориентируют на лечение российских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Захваченный россиянами противотуберкулезный диспансер в городе Каховка Херсонской области перестал обслуживать гражданских. Там обустраивают госпиталь для лечения военных российских оккупационных войск, — говорится в сообщении.

Кроме того, для предоставления услуг привлекаются российские врачи, которых системно доставляют на временно оккупированные территории Украины. В частности, новая группа из 30 медиков прибыла в Михайловскую многопрофильную больницу в Запорожской области. Во всех больницах на захваченной территории предоставлено распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных.

Сейчас смотрят
Читайте
Россия может готовить провокацию с обстрелом больницы в Луганской области — ЦНС

— Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому на временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает, — добавили в ЦНС.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка