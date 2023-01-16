Cмертность среди гражданских растет: РФ все больше закрывает больницы на оккупированных территориях

Январь, 16 в 17:33

Медицинские учреждения на оккупированной части Украины все больше переориентируют на лечение российских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Захваченный россиянами противотуберкулезный диспансер в городе Каховка Херсонской области перестал обслуживать гражданских. Там обустраивают госпиталь для лечения военных российских оккупационных войск, — говорится в сообщении.

Кроме того, для предоставления услуг привлекаются российские врачи, которых системно доставляют на временно оккупированные территории Украины. В частности, новая группа из 30 медиков прибыла в Михайловскую многопрофильную больницу в Запорожской области. Во всех больницах на захваченной территории предоставлено распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных.

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