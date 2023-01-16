В Германии начались расширенные учения украинских военных

Январь, 16 в 9:26

В воскресенье, 15 января, США начали расширенные учения украинских защитников в Германии.

Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает Associated Press.

– Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в зону боевых действий в течение пяти-восьми недель, – говорится в сообщении.

Милли, который намерен 16 января посетить место проведения тренировок, отметил, что участники программы приехали из Украины несколько дней назад. В Германии есть полный набор снаряжения и вооружения, необходимый для обучения.

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– Так называемая общевойсковая подготовка направлена на оттачивание навыков украинских сил, чтобы они были лучше подготовлены к началу наступления или отражения любой волны российских атак. Они узнают, как лучше перемещать и координировать свои подразделения размером c роту и батальон в бою, используя комбинированную артиллерию, бронетехнику и наземные силы, — отметил американский генерал.

По его словам, украинские защитники должны быть готовы до того, как начнутся “весенние дожди”.

США уже обучили более 3100 украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать оружие и технику, включая гаубицы, бронетехнику и высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, известную как HIMARS. Другие страны также проводят тренировки по предоставленному ими оружию.

В декабре 2022 года стало известно, что Пентагон расширяет обучение, проводимое американскими военными для Сил обороны Украины. Ожидается, что расширенное обучение позволит американцам обучать примерно от 600 до 800 украинских военнослужащих ежемесячно.