Украина с РФ договорились о создании гуманитарного коридора: подробности

Январь, 16 в 12:56

В ходе трехдневных переговоров между Украиной и Россией с участием турецкой стороны удалось договориться о создании гуманитарного коридора для обмена ранеными и пленными.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет Укринформ.

— В настоящее время стороны работают над созданием гуманитарного коридора, в рамках которого можно будет более эффективно осуществлять обмены пленными и удерживаемыми лицами, — сказал он.

В частности, речь идет о возвращении домой тяжелораненых, пожилых людей, детей, военных и гражданских.

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По словам Лубинца, в российском плену находятся тысячи украинцев. Только с 24 февраля относительно пропавших родственников официально обратилось около 20 тыс. семей.

— На мой взгляд, гуманитарный коридор на первом этапе должен элементарно дать информацию, где эти люди, которых ищут родные, находятся, в каком они состоянии. Часто родственники ничего больше не знают, кроме того, что их забрали российские военные. Поэтому первое – это получение этой информации. Второе – возвращение. Мы старались выйти на то, чтобы их начали отпускать. Опять же, согласно Женевской конвенции, нельзя просто удерживать гражданских, — сказал омбудсмен.

Кроме того, у Украины есть список из 377 человек, задержанных и удерживаемых с 2014 по 24 февраля 2022 года. Также есть список политзаключенных Кремля, в котором 158 украинцев, большинство из них – крымские татары.

Уполномоченный по правам человека добавил, что нет приоритета ни для одной категории граждан, Украина будет пытаться вернуть всех.

— Чтобы не было никаких обвинений в манипуляциях, кто попал список, кто не попал, решили действовать с учетом возрастного ценза. Взяли сначала граждан Украины старше 70 лет и тяжело больных от 65 лет. Вышло около 2 тыс. РФ согласилась начать работу по этому списку. Если этот трек будет успешным, то возрастной ценз постепенно будем снижать, — подчеркнул он.

В то же время по детям работают отдельно.

Омбудсмен добавил, что Украина рассматривает возможную роль Турции как страны-покровительницы.

Лубинец также рассказал, что во время встречи удалось заставить РФ признать необходимость возвращения в Украину тяжелораненых без всяких условий. Украинская сторона передала российской список с именами 800 тяжелораненых защитников.