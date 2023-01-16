Уоллес призвал Шольца разрешить поставку танков Leopard в Украину

Январь, 16 в 21:26

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard в Украину.

Однако Германия пока сопротивляется этому шагу, заявляя, что западные танки должны поставляться в Украину только в том случае, если есть согласие между основными союзниками Киева, в частности США.

— Сообщалось, что Польша, как и Финляндия, очень хочет пожертвовать несколько Leopard. Все это в настоящее время зависит от решений правительства Германии — не только от того, будут ли немцы поставлять свои собственные Leopard, но и от того, будут ли они давать разрешения другим. Я бы призвал своих немецких коллег сделать это, — заявил Уоллес во время своего выступления в парламенте.

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При этом министр обороны Финляндии Микко Савола заявил сегодня, что позиция Финляндии в отношении передачи танков Leopard Украине зависит от Германии.

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— То, как мы будем действовать с этими танками Леопард, во многом зависит от руководства Германии. Для этого требуется разрешение Германии на экспорт, и, кроме того, немецкая оборонная промышленность играет очень важную роль в том, как можно получить замещающее оборудование, — сказала Рейтер.

Источник: The Guardian