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Факты / Україна

Город превратили в призрак. В Хрустальном российские оккупанты закрыли все шахты — Луганская ОВА

Бедрак Виктория, редактор ленты
луганська область

В Хрустальном Луганской области россияне закрыли все шахты.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

— За годы оккупации Хрустальный из известного шахтерского города превратился в призрак с нулевым уровнем промышленности – в населенном пункте законсервированы все шахты, — говорится в сообщении.

В ОВА добавляют, что как и в ряде других городов настоящее издевательство над местными россияне устроили в конце прошлого года, когда строительные бригады из России приехали отмывать бюджетные средства.

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— В конце сезона дождей московские кровельные фирмы полностью разобрали крыши многих многоэтажек и скрылись. На протяжении более полутора месяцев дома стоят без крыш, из-за чего случаются регулярные подтопления не только верхних этажей, но и многих других, — подчеркнули в ОВА.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ понемногу продвигаются вперед, а войска РФ пытаются удержать оборону.

Источник: Луганская ОВА

Фото: Сергей Гайдай

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