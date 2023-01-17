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Факты / Україна

Российские войска нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне

Бедрак Виктория, редактор ленты
Российские войска нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне

Сегодня, 17 января, около 11:00 россияне обстреляли предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

– Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших, – написал он.

Янушевич отметил, что это уже второй удар РФ по предприятию. Во время первого, который был 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но не зацепили здание.

Утром 16 января российские оккупанты из артиллерии обстреляли Херсон – повреждены жилые дома и больница.

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Источник: Ярослав Янушевич

Фото: Херсонская ОВА

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