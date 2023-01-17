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Факты / Україна

Новым министром обороны Германии стал Борис Писториус

Бедрак Виктория, редактор ленты
Новым министром обороны Германии стал Борис Писториус
Фото: Depositphotos

Новым главой Минобороны Германии стал Борис Писториус.

Об этом идет речь на сайте федерального правительства.

В четверг, 19 января, он получит от президента Германии свидетельство о назначении и принесет присягу в немецком Бундестаге.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал назначение Писториуса новым министром. Он назвал его опытным политиком, годами занимавшимся политикой безопасности.

— Благодаря своей компетентности, настойчивости и великому сердцу это именно тот человек, который должен возглавить Бундесвер в этот поворотный момент, — сказал канцлер.

Писториус с 2013 года занимает должность министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого он был мэром Оснабрюка.

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В понедельник, 16 января, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала заявление об отставке. По ее словам, многомесячная критика в СМИ не давала нормально исполнять обязанности.

Источник:правительство Германии

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