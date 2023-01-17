Январь, 17 в 19:52

В Украине продолжаются стабилизационные отключения света из-за недостатка мощностей в электросетях, вызванные российскими ударами по энергетической инфраструктуре и низкими температурами в зимний период.

Впрочем, энергетики пытаются наладить энергоснабжение, чтобы каждый дом имел свет.

Сейчас экстренные отключения света продолжаются в Киеве, а также Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Между тем в части Херсонской области действуют аварийные обесточивания.

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В то же время стабилизационные графики отключения электроэнергии действуют в большинстве областей Украины, поэтому облэнерго обнародовали расписание на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет облэнерго Харьковской, Львовской, Запорожской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской и Николаевской областей.

Где и когда не будет света 18 января 2023 года — читайте в материале Фактов ICTV.

Харьковская область

Облэнерго Харьковской области опубликовало графики отключений света.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть очередь для конкретного адреса на сайте облэнерго можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Харьковоблэнерго также предлагает настроить сообщение об отключении по номеру телефона и лицевому счету, о чем подробнее можно ознакомиться по этой ссылке.

Львовская область

Львовоблэнерго придерживается введенных ранее графиков почасовых отключений света.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго придерживается графиков отключения света.

Узнать свою очередь в рамках плановых обесточиваний в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно по этой ссылке.

В то же время посмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете и на сайте.

Черниговская область

В Черниговской области облэнерго придерживается плановых отключений света.

Регион разделен на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Полтавская область

На Полтавщине облэнерго обновило стабилизационные графики отключений электроэнергии. Оператор распределения электроэнергии сообщил, что по возможности, отключения света 18 января будут касаться только одной очереди.

Ознакомиться со стабилизационными отключениями света в Полтавской области в январе можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области придерживается отключений света, балансируя между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона.

Для поиска отключения по своему адресу необходимо перейти по этой ссылке.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго на 18 января придерживается графика, который был установлен 16 числа.

Подача электроэнергии распределена между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

Кировоградоблэнерго придерживается графиков почасовых отключений электроэнергии.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В Сумыоблэнерго предоставили данные по стабилизационным отключениям света в городе Сумы и области на 18 января.

Плановые отключения электроэнергии предусматривают три очереди.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками на 18 января, можно перейти по этой ссылке и нажать на Графики почасовых отключений (ГПО). Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.

Николаевская область

Николаев и область придерживаются графиков отключений света, опубликованных главой ОВА Виталием Кимом.

Стабилизационные отключения электроэнергии предусматривают три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черкасская область

В Черкасской области с 15 января применены красные графики отключения света, предусматривающие отключение очередей зеленого графика в порядке — два часа со светом и четыре часа без света.

В общем, Черкассыоблэнерго распределило подачи света между тремя очередями.

Посмотреть время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.

Черновицкая область

Буковина придерживается стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.

Узнать, к какой группе потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Запорожская, Закарпатская, Волынская, Ивано-Франковская, Ровенская и Житомирская, тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 18 января. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Запорожьеоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Волыньоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.