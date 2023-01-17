ВСУ показали, как уничтожили один из самых современных российских танков
Фото: Генштаб ВСУ
В Луганской области с помощью противотанковых Javelin ВСУ уничтожили один из самых современных российских танков Т-90 Прорыв.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины.
— В результате успешных действий в районе Куземовки уничтожен один и поврежден один “аналоговнет” Т-90 Прорыв, — говорится в сообщении.
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Ранее глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники понемногу продвигаются вперед, а россияне пытаются удержать оборону.