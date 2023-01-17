Январь, 17 в 9:17

Луганскую область оккупанты обстреливают постоянно и со всего возможного вооружения. Во многих городах сложная гуманитарная ситуация: у людей отопления нет, перебои с водой и светом, людей не выпускают в эвакуацию.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Российский враг не оставляет попыток атаковать наши Силы обороны в Луганской области: пытается наступать со стороны Белогоровки, а также из Харьковской области – на Сватовском направлении.

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По словам Гайдая, оккупанты обстреливают позиции наших военных, а также населенные пункты со всего спектра вооружения — минометов, танков, разной артиллерии — Гиацинты, Пионы, Тюльпаны. “Прилетают” С-300, бьют Градами, Смерчами.

Обычно враг просто бьет снарядами, но были случаи, когда оккупанты переодевались в украинский “пиксель” (одежда ВСУ) и группами пытались пройти вглубь нашей обороны. Однако их ловили.

Что касается ситуации у Кременной и Сватово, то там она стабильная.

– Наши военные продвигаются вперед. Не так быстро, как всем хотелось бы. Но те, кто знает, в каких условиях парни продвигаются, насколько там все заминировано, сколько туда подтянуто резервов врага, понимают, что парни совершают просто героические поступки каждый день, — подчеркнул Сергей Гайдай.

По его словам, россияне тщательно изучают нашу тактику обороны и наступлений, и начали перебрасывать на фронт кадровых военных, в том числе десантников одного из полков РФ. Вблизи Кременной они пытаются закрепиться и удержать оборону.

Глава Луганской ОВА также рассказал, что российское командование неоднократно пыталось накопить войска в Луганской области. Но наше военное руководство заранее все видит и принимает соответствующие решения.

Что касается гуманитарной ситуации в Луганской области, то тяжелее всего там, где проходила активная фаза боев. Отопления в квартирах нет, с электричеством и водой постоянные перебои.

– Сейчас города закрывают: люди не могут уехать. Оккупанты и коллаборанты говорят, что это якобы ради безопасности. Ремонтные работы не ведутся, как обещали… Рубежное, Кременная, Сватовское направление – в этих населенных пунктах местное население держат в заложниках — ни выехать, ни заехать, – рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Ранее глава области рассказал, что ВСУ улучшили позиции в районе Белогоровки и не дают оккупантам возможности наступать.