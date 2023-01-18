Январь, 18 в 14:27

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области разбился вертолет с руководством МВД. В результате авиакатастрофы погиб первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Что известно о заместителе главы МВД:

Родился Енин 19 ноября 1980 в Днепре.

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В 2002 году окончил с отличием Национальную академию СБУ и получил полное высшее образование по специальности Правоведение.

По декабрь 2005 года проходил службу в оперативных подразделениях СБУ и Службы внешней разведки Украины.

Затем решил заниматься дипломатией.

До 2010 года Евгений Енин был секретарем посольства Украины в Молдове.

С 2012 по декабрь 2014 года занимал должность советника Посольства Украины в Италии.

С декабря 2014 по июнь 2016 года — советник-посланник Посольства Украины в Италии.

В 2016 году – назначен заместителем генерального прокурора Украины.

Занимался вопросами международного сотрудничества во время уголовного производства, в частности по выявлению, аресту и возвращению в Украину преступных активов, а также по розыску и экстрадиции в Украину беглых ВИП. Координировал сотрудничество Украины с Международным уголовным судом.

В 2019 году подал в отставку.

В 2020 году стал замглавы МИД Дмитрия Кулебы.

Позже 6 сентября 2021 года Евгений Енин был назначен первым заместителем главы МВД Украины Дениса Монастырского.

Президент Украины наградил Енина орденом За мужество ІІІ степени и орденом За заслуги ІІІ степени.

В Броварах разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находились министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Вертолет упал рядом с детсадом и многоэтажкой.