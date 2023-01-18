Дипломат, юрист и первый заместитель главы МВД: что известно о погибшем в Броварах Евгении Енине
В среду, 18 января, в Броварах Киевской области разбился вертолет с руководством МВД. В результате авиакатастрофы погиб первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.
Что известно о заместителе главы МВД:
Родился Енин 19 ноября 1980 в Днепре.
В 2002 году окончил с отличием Национальную академию СБУ и получил полное высшее образование по специальности Правоведение.
По декабрь 2005 года проходил службу в оперативных подразделениях СБУ и Службы внешней разведки Украины.
Затем решил заниматься дипломатией.
До 2010 года Евгений Енин был секретарем посольства Украины в Молдове.
С 2012 по декабрь 2014 года занимал должность советника Посольства Украины в Италии.
С декабря 2014 по июнь 2016 года — советник-посланник Посольства Украины в Италии.
В 2016 году – назначен заместителем генерального прокурора Украины.
Занимался вопросами международного сотрудничества во время уголовного производства, в частности по выявлению, аресту и возвращению в Украину преступных активов, а также по розыску и экстрадиции в Украину беглых ВИП. Координировал сотрудничество Украины с Международным уголовным судом.
В 2019 году подал в отставку.
В 2020 году стал замглавы МИД Дмитрия Кулебы.
Позже 6 сентября 2021 года Евгений Енин был назначен первым заместителем главы МВД Украины Дениса Монастырского.
Президент Украины наградил Енина орденом За мужество ІІІ степени и орденом За заслуги ІІІ степени.
В Броварах разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находились министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Вертолет упал рядом с детсадом и многоэтажкой.