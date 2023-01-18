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Факты / Україна

Кто возглавит МВД после гибели Монастырского в результате авиакатастрофы в Броварах

Валентина Чорна, редактор ленты
Денис Монастирський
Фото: МВД

Новый министр внутренних дел будет выбран после согласования соответствующей кандидатуры комитетом Верховной Рады по правоохранительной деятельности и голосования нардепов.

Временно исполнять обязанности главы МВД будет один из заместителей Дениса Монастырского, погибшего в результате авиакатастрофы в Броварах.

Его назначат сегодня на внеочередном заседании правительства, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Дениса Шмыгаля Тамара Гусейнова.

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У Монастырского осталось пять заместителей. Среди них Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.

По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, МВД Украины работает в штатном режиме и продолжает обеспечивать безопасность в городах и оборонных рубежах нашей страны.

Напомним, что утром 18 января в Броварах Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. В результате катастрофы погибли 16 человек, в том числе трое детей.

На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

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