Киев уже максимально приблизился к стабилизационным графикам — Коваленко
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19 января Киев может перейти на стабилизационные графики отключения света.
Об этом в Facebook сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
— Очередной день в экстренных отключениях в Киеве. Но мы уже максимально приблизились к стабилизационным графикам. Ориентируемся, что завтра город включается в него. Однако дефицит остается значительным. Сегодня объемы потребления составили 952 МВт днем. На завтра НЭК дает ограничение в 938 МВт днем, это значит, что отключения будут затрагивать и светло-серые зоны графика, – написал он.
Напомним, что из-за превышений лимитов в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях были применены аварийные отключения электричества.
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