Киев уже максимально приблизился к стабилизационным графикам — Коваленко

19 января Киев может перейти на стабилизационные графики отключения света.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

— Очередной день в экстренных отключениях в Киеве. Но мы уже максимально приблизились к стабилизационным графикам. Ориентируемся, что завтра город включается в него. Однако дефицит остается значительным. Сегодня объемы потребления составили 952 МВт днем. На завтра НЭК дает ограничение в 938 МВт днем, это значит, что отключения будут затрагивать и светло-серые зоны графика, – написал он.