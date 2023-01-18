Январь, 18 в 11:51

Для расследования причин авиакатастрофы в Броварах понадобится несколько недель.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что расследование авиакатастрофы занимает некоторое время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что вертолет упал, — сказал он.

Он объяснил, что для установления причины следует изучить радиообмен, техническое состояние вертолета.

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По словам Игната, в Броварах упал вертолет Super Puma, который Украина получила от Франции. Эти вертолеты были предназначены именно для Министерства внутренних дел и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— Это вертолеты, которые передавали нам наши французские партнеры. Это, если не ошибаюсь, Super Puma маркировка его, — сказал спикер Воздушных сил.

Напомним, что утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. В результате катастрофы погибли 18 человек, в том числе трое детей.

На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.