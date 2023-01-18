Январь, 18 в 15:15

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что Запад должен сделать значительно больше для помощи Украине, особенно после атаки на Днепр.

Об этом сообщает CNN.

По словам Кларка, РФ не отступает от планов захвата Украины и мобилизует все больше сил.

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