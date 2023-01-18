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Нужно больше, чем 10 танков: Экс-командующий НАТО заявил, что помощь Запада Украине недостаточна

Бедрак Виктория, редактор ленты
НАТО, Україна
Фото: Depositphotos

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что Запад должен сделать значительно больше для помощи Украине, особенно после атаки на Днепр.

Об этом сообщает CNN.

По словам Кларка, РФ не отступает от планов захвата Украины и мобилизует все больше сил.

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– Мы должны дать Украине оружие, чтобы выгнать Россию. Прекрасно, что мы передадим им 10 танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Прекрасно, что мы пытаемся прислать им еще несколько гаубиц. Этого недостаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому, – подчеркнул он.

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Источник: CNN
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