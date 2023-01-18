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Факты / Світ

США назвали неприемлемыми российские требования к Украине отказаться от оккупированных территорий

Бедрак Виктория, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требования признать оккупированные территории Украины российскими — неприемлемы.

Об этом он сказал на брифинге.

Блинкен отметил, что подобные требования Москвы лишь мешают начать переговорный процесс.

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– Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии — неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс, – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что РФ сейчас хочет не переговоров, а согласия Киева на ультиматумы Кремля.

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Источник: Госдеп США

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