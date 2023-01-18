“Здесь и народа много, и толку нет, техники нет”: оккупант о ситуации на фронте
Военнослужащий России объясняет другу в перехваченном ГУР Минобороны Украины разговоре, что количество армии РФ не означает ее качество.
— Вот 2,5 км от “укропов” стою. За*бали перестрелки, *баные. 200-х — дох*я, 300-х — дох*я! П*здец! Думал, я на курорт поеду — я *бал такой курорт. Здесь и народу дох*я, и толку нет, техники нет, — рассказывает российский военный.
Кроме того, он сетует на то, что вся техника уничтожена украинскими ВС, перестрелки исключительно минометные, а от автоматов толку нет.
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К слову, в другом перехваченном разговоре оккупант жаловался по телефону знакомому на переполненные госпитали ВС РФ ранеными военнослужащими.
Фото: ГУР Минобороны Украины