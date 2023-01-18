В ISW рассказали, как повлияет реформа армии Шойгу на ход войны РФ против Украины

Январь, 18 в 8:44

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о реформировании армии в рамках подготовки к затяжной войне в Украине, однако в ближайшие месяцы это не повлияет на ситуацию на фронте.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По словам специалистов, эти планы демонстрируют намерение России реформировать вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений в целом, а не только для нынешней войны против Украины.

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— Неясно, смогут ли российские ВС увеличить, как описал Шойгу, в течение трех лет. Номинально Россия может формировать новые дивизии, но остается непонятным, сможет ли Россия создать достаточно сил, чтобы полностью укомплектовать их до доктринальной численности в условиях продолжающейся войны, — отмечает ISW.

В Институте изучения войны указывают, что ранее Шойгу уже делал заявления о военных реформах, которые так и не были реализованы. Например, в мае 2022 года он призвал к формированию 12 новых подразделений Западного военного округа (ОПО). А в августе 2021 года хотел набрать 100 тысяч резервистов.

Аналитики добавляют, что способность РФ достичь крупномасштабных и быстрых изменений в своем военном потенциале зависит от готовности российского диктатора Владимира Путина перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военной мощи и поставить страну на несколько лет во что-то вроде военного положения.

В то же время реформа и экспансия в масштабах, намеченных Шойгу, не состоится вовремя, чтобы существенно повлиять на войну в Украине в течение многих месяцев, но она может изменить соотношение сил на период до 2024 года и создать условия для более серьезной военной угрозы со стороны России, в том числе для НАТО.

— В Украины, вероятно, сохранится окно возможностей до лета и в течение всего лета, если Запад предоставит ей необходимую поддержку, — отмечают в Институте.

Ранее в Минобороны РФ объявили о желании в ближайшие три года увеличить численность армии. К 2026 году количество российских войск должно составить полтора миллиона.