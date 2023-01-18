В ОК Юг объяснили, почему оккупанты перестали атаковать Украину Шахедами

Январь, 18 в 18:18

В море продолжает свое пребывание корабельная группировка врага. 16 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, а также подлодка. Это усложняет фиксацию момента пуска ракет из такого ракетоносителя.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказала спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Общий залп может составлять до 44 ракет, и это достаточно мощная подготовка, которая может свидетельствовать об игре мышцами, поскольку штормовая погода вряд ли позволит осуществить пуски, хотя нельзя в абсолюте исключать такую угрозу, — сообщила она.

Гуменюк рассказала, что на суше вдоль линии фронта продолжается контрбатарейное противостояние.

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— Южный фронт сейчас проходит по реке Днепр — это линия столкновения. Именно поэтому усложнена работа определенным образом. Штормовая погода, которая типична для этого времени года, отражается даже на суше, там, где берега реки. Речь идет об очень сильном штормовом порывистом ветре.

По ее словам, определенным образом погодные условия отражаются и на тактике врага.

— По всей вероятности, неиспользованные Shahed-136 как раз зависимы от этого ветра.

Накануне Гуменюк отметила, что 44 ракеты – максимально возможный залп для шести ракетоносителей. После последней атаки часть ракет была использована, и только одна лодка заходила в пункт базирования. Все остальные оставались на местах.