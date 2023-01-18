Январь, 18 в 19:20

С октября 2022 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак РФ и 14 ударов дронами.

На данный момент в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях применены аварийные отключения электричества. Причина – превышение установленных Укрэнерго лимитов.

Какая ситуация с электроснабжением ожидается в разных областях Украины 19 января — читайте в материале Фактов ICTV.

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Харьковская область

Харьковоблэнерго опубликовало график почасовых отключений на 19 января.

График насчитывает 12 очередей с почасовыми отключениями:

1 очередь 09:00 – 12:00;

2 очередь 10:00 – 13:00;

3 очередь 11:00 – 14:00;

4 очередь 12:00 – 15:00;

5 очередь 13:00 – 16:00;

6 очередь 14:00 – 17:00;

7 очередь 15:00 – 18:00;

8 очередь 17:00 – 20:00;

9 очередь 18:00 – 21:00;

10 очередь 19:00 – 22:00;

11 очередь 07:00 – 10:00;

12 очередь 08:00 – 11:00.

С адресами, где именно могут выключить свет в Харьковской области, можно ознакомиться по этой ссылке.

Львовская область

Во Львовской области электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

— Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период — энергетики это делают, — сообщается на сайте Львовоблэнерго.

Отмечается, что график подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей. С расписанием отключений можно ознакомиться по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго на 19 января придерживается графика, установленного 16 числа.

Подача света распределена между тремя группами потребителей. У каждой группы есть свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Просмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

Кировоградоблэнерго придерживается графиков почасовых отключений электроэнергии.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Николаевская область

В области также действуют графики почасовых отключений, в которых есть три очереди.

Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черкасская область

Сейчас в Черкасской области действуют красные графики почасовых отключений. Потребители без света четыре часа против двух с электроснабжением.

Просмотреть время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.

Черновицкая область

Буковина также придерживается стабилизационных отключений, введенных в Черновцыоблэнерго.

Узнать, к какой группе потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго придерживается графиков выключения света.

Узнать свою очередь в рамках плановых обесточиваний в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно по этой ссылке.

В то же время посмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете и на сайте.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области придерживается отключений света, балансируя между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона.

Для поиска отключения по своему адресу необходимо перейти по этой ссылке.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

В других областях также действуют графики почасовых отключений, однако регуляторы электросети не публиковали графики на 19 января. Как правило, графики публикуются изо дня в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Запорожьеоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Волыньоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.