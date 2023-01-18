Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Зеленский отреагировал на трагедию в Броварах

Анастасия Гевко, редактор ленты
Зеленский отреагировал на трагедию в Броварах

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагическое падение вертолета на детсад в Броварах Киевской области.

– По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета, – перечислил президент.

Он отметил, что сейчас известно о 25 травмированных, 10 из которых дети, а также о троих погибших детях.

– Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают все службы. Мои соболезнования всем родным и близким погибших! – написал глава государства.

Он подчеркнул, что команда МВД – настоящие патриоты Украины.

Сейчас смотрят

– Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унесло это черное утро! – написал Зеленский.

Читайте
Летели в горячую точку: что известно о падении вертолета с руководством МВД
Читайте
На расследование причин авиакатастрофы в Броварах понадобится несколько недель — Игнат

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка