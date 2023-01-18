Январь, 18 в 12:17

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагическое падение вертолета на детсад в Броварах Киевской области.

– По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета, – перечислил президент.

Он отметил, что сейчас известно о 25 травмированных, 10 из которых дети, а также о троих погибших детях.

– Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают все службы. Мои соболезнования всем родным и близким погибших! – написал глава государства.

Он подчеркнул, что команда МВД – настоящие патриоты Украины.

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