Январь, 19 в 1:00

В течение многих лет Соединенные Штаты настаивали на том, что Крым по-прежнему является частью Украины. Однако администрация президента США Джо Байдена придерживалась жесткой линии после вторжения России в Украину, отказываясь предоставить Киеву оружие, необходимое для нанесения ударов по Крымскому полуострову, который Россия использует в качестве базы для нанесения ударов по украинским городам.

Как пишет газета New York Times, теперь эта линия начинает смягчаться.

По данным газеты, после нескольких месяцев обсуждений с украинскими чиновниками администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву может понадобиться оружие для нанесения удара по Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

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Как отмечает издание, сегодня Крымский полуостров является пристанищем для десятков тысяч окопавшихся российских войск и многочисленных российских военных баз.

— Умеренность в позиции была достигнута благодаря тому, что администрация Байдена пришла к убеждению, что если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может быть под угрозой, это укрепит позиции Киева в любых будущих переговорах. Кроме того, по словам американских чиновников и экспертов, уменьшились опасения, что Кремль в ответ применит тактическое ядерное оружие, хотя они предупреждают, что риск остается, — пишет NYT.

Новый взгляд на Крым — незаконно аннексированный Россией в 2014 году — показывает, насколько далеко ушли чиновники Белого дому от начала войны, когда они опасались даже публично признать, что США поставляли украинским войскам зенитные ракеты Stinger, отмечает газета.

Но в ходе конфликта Соединенные Штаты и их союзники по НАТО неуклонно ослабляли наручники, которые они на себя надели, переходя от поставок Jawelin и Stinger к современным ракетным системам, системам ПВО Patriot, боевым бронированным машинам и даже некоторым западным танкам, чтобы дать Украине возможность нанести удар по наступлению России.

— Сейчас администрация Байдена рассматривает возможность одного из самых смелых шагов — помочь Украине атаковать полуостров, который президент РФ Владимир Путин рассматривает как неотъемлемую часть своего стремления восстановить былую славу России, — пишет NYT.

Американские чиновники обсуждают со своими украинскими коллегами использование американского оружия, от ракетных комплексов HIMARS до боевых машин Bradley, для возможной атаки на с таким трудом завоеванный контроль Путина над сухопутным мостом, который функционирует как важнейший маршрут снабжения, соединяющий Крым с Россией через оккупированные Россией города Мелитополь и Мариуполь.

Однако президент Байден пока не готов предоставить Украине ракетные системы большой дальности, которые потребуются Киеву для атаки российских объектов на полуострове.

Украинские чиновники уже давно настаивают на том, что Крым является важной целью для их атак, и что продолжение военного давления на российские базы там является важной частью стратегии ВСУ. Украинское военное командование также обсуждало с американскими официальными лицами важность усиления давления на российский тыловой эшелон в Крыму, который поддерживает военные операции в других регионах Украины.

Поскольку Черноморский флот, крупная российская авиабаза, командные пункты и логистические узлы поддерживают российские операции на юге Украины, полуостров является одним из основных направлений в боевых планах Киева.

— Решив передать Bradley Украине, администрация Байдена приблизилась к предоставлению Киеву того, о чем высокопоставленные украинские чиновники просили Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев: прямой американской помощи Украине для перехода в наступление — в том числе на Крым, — пишет газета.

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Бен Годжес, генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, сказал, что в ближайшие месяцы Bradley могут быть использованы украинскими войсками, чтобы помочь разрушить сухопутный мост.

Возможность опираться на военные базы в Крыму в качестве плацдарма была основной причиной того, что российские войска смогли захватить земли на юге Украины в прошлом году, сказал представитель США. Сделать эти силы менее боеспособными — ключевая цель украинцев на поле боя, отмечает газета.

По словам правительственных и независимых аналитиков, Bradley, наряду с британскими танками и боевыми бронированными машинами, которые согласились отправить Франция и Германия, могут стать авангардом бронетанковых сил, которые Украина может задействовать в контрнаступлении этой зимой или весной.

— Мы считаем, что сейчас самое время усилить нашу поддержку Украины. Мы не можем допустить, чтобы это затянулось и превратилось в тупик типа Первой мировой войны, — заявил во вторник министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, находясь с визитом в Вашингтоне.

На прошлой неделе Министерство обороны Великобритании сообщило в Твиттере, что в последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, расположенной недалеко от сухопутного перешейка, где Россия держит крупные силы.

Если Украина действительно сосредоточится на возвращении Запорожской области, то предварительные атаки могут включать удары по целям в близлежащем Крыму.

— Крупный украинский прорыв в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского “сухопутного моста”, — говорилось в британской оценке.

Украина также располагает американскими ракетными системами большой дальности HIMARS. После того, как в прошлом году был отвоеван Херсон на юге страны, украинские передовые части теперь могут использовать их для нанесения ударов по основным путям снабжения, идущим из Крыма, сказал в интервью один американский военный чиновник.

Тем не менее, несмотря на дополнительное вооружение, администрация Байдена не считает, что Украина может взять Крым военным путем — и действительно, все еще есть опасения, что такой шаг может подтолкнуть Путина к ответной эскалации. Но, по словам чиновников, сейчас они считают, что России необходимо поверить в то, что Крым находится под угрозой, отчасти для того, чтобы укрепить позицию Украины в любых будущих переговорах.

Демонстрируя способность нанести удар в Крыму, говорят американские чиновники, Украина может показать, что российский контроль не установлен. Администрация Байдена также все больше верит, что удар по тылам России из Крыма может нанести серьезный ущерб способности Москвы продвигать свои фронты дальше, говорят чиновники.

— Без Крыма все развалится, — сказала Эвелин Фаркас, высокопоставленный представитель Пентагона по Украине при администрации 44-го президента США Барака Обамы.

По словам чиновников, изменению мышления способствует ослабление опасений, что атаки по Крыму подтолкнет Путина к использованию тактического ядерного оружия.

В то время как украинские удары внутри самой России по-прежнему вызывают опасения эскалации со стороны американских чиновников, реакция Москвы на периодические украинские спецоперации или тайные нападения в Крыму, в том числе на российские авиабазы, командные пункты и корабли Черноморского флота, стала более сдержанной.

Тем не менее, Путин и российская общественность рассматривают Крым как часть России, поэтому удары по нему могут укрепить поддержку войны со стороны России.

Со своей стороны, американские чиновники говорят, что они не знают, как отреагирует Путин, если Украина атакует Крым, используя оружие, поставляемое Америкой.