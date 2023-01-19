Каждая деталь может рассказать о катастрофе: Игнат о причинах длительного расследования трагедии в Броварах

Январь, 19 в 11:48

На расследование причины авиакатастрофы в Броварах, скорее всего, уйдет много времени, так как нужно изучить каждую деталь.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

— К сожалению, такие трагедии случались не только в МВД, ГСЧС, а и в ВСУ. Как правило, расследование авиакатастрофы занимает много времени. Такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире, потому что собирают каждую деталь вертолета, ведь каждая деталь может дать больше информации о том, что произошло, — говорит спикер.

Кроме того, он отметил, что при авиакатастрофе может быть множество причин, которые могли повлиять, в частности, совокупность факторов.

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– Вы же видите, что и погодные условия там были не очень благоприятные. Поэтому созданная комиссия определит все эти факторы и будет дана оценка. Это, наверное, на несколько дней. Понятно, что нужно установить, детализировать все, что произошло в этот день, — говорит Игнат.

Также он добавил, что вертолеты, один из которых упал 18 января в Броварах, были переданы из Европы. По словам Игната, они себя зарекомендовали как надежные. Их передали для нужд ГСЧС как спасательные вертолеты.

Напомним, что утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

Фото: Факты ICTV