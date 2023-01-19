Январь, 19 в 1:34

В ближайшие дни США объявят об одном из своих крупнейших пакетов военной помощи Украине.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с планами Вашингтона.

Однако Киев просит предоставить ему современные танки, и США пока не хотят удовлетворять эту просьбу, хотя Великобритания и Польша заявили, что сделают это, отмечает телеканал.

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До сих пор США, похоже, сопротивлялись их отправке, хотя Великобритания и другие ключевые союзники готовятся отправить танки, которые могут сыграть решающую роль в войне, поскольку Киев готовится к возможному масштабному российскому контрнаступлению.

Великобритания уже объявила о том, что отправит в Украину 12 своих танков Challenger 2, предвещая новый этап в международных усилиях по вооружению Киева и пересечению того, что ранее казалось красной чертой для США и их европейских союзников.

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Ранее в этом месяце президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна предоставит Украине роту танков Leopard, а Финляндия заявила, что вопрос о поставке танков находится на рассмотрении.

США, которые лидировали в предоставлении военной помощи Украине для борьбы с российским вторжением, сейчас выглядят более осторожными, чем ключевые союзники, несмотря на то, что они значительно опережают другие страны в отправке помощи Украине.

Крупнейший на сегодняшний день пакет помощи США, объявленный в начале января, составил более $3 млрд и включал первую партию боевых машин пехоты Bradley. Предыдущий крупнейший пакет составлял $1,85 млрд и был объявлен в конце декабря.

— Танки представляют собой самое мощное оружие прямого наступления, предоставленное Украине на сегодняшний день, — тяжеловооруженную и бронированную систему, предназначенную для того, чтобы встретить врага лицом к лицу, а не вести огонь с расстояния. При правильном использовании и необходимой подготовке они могут позволить Украине отвоевать территорию у российских войск, которые успели вырыть оборонительные рубежи. США начали поставлять отремонтированные советские танки Т-72, но современные западные танки на поколение опережают их по способности поражать позиции противника, — пишет телеканал.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил 17 января, что Великобритания решила “усилить нашу поддержку” украинцам, отправив танки и другую тяжелую технику, потому что они хотят послать “действительно четкий сигнал” президенту России Владимиру Путину, что они будут поддерживать Украину до “победы”.

— Никто не заинтересован в том, чтобы это была долгая, затяжная, изнурительная война. Я имею в виду, что мы видим ужасные кадры гражданской инфраструктуры, жилых домов, в которые попадают ракеты, женщин, детей убивают, тела выносят из рухнувших зданий. Мы не можем позволить этому продолжаться дольше, чем это абсолютно необходимо… Поэтому моральный императив состоит в том, чтобы довести дело до конца, — сказал Клеверли.

Украина попросила 1% танков НАТО

Украина просит о таких танках почти с самого начала вторжения России. Президент Владимир Зеленский, как известно, попросил 1% танков НАТО в апреле, но это было оружие, которое Запад не хотел серьезно рассматривать из-за опасений по поводу управления эскалацией с Россией и времени, необходимого для обучения операторов и ремонтников танков.

Несмотря на то, что Великобритания изменила свое мнение, США не показали никаких признаков того, что они готовятся отправить свой танк M-1 Abrams.

И хоть Вашингтон признал готовность рассмотреть возможность отправки современных танков, но они рассматриваются как долгосрочный вариант.

Критики действий США говорят, что время пришло, поскольку Украина готовится к тому, что Россия может мобилизовать больше войск и начать новое наступление. Для обучения украинских войск эффективному использованию Abrams потребуются недели, поэтому время для весеннего развертывания быстро сокращается.

Генерал армии в отставке Роберт Абрамс — бывший командующий войсками США в Корее, чей отец был однофамильцем танка — сказал CNN, что “чем дольше мы откладываем решение и чем дольше мы медлим с этим, мы отнимаем драгоценное время”.

— Если в конце концов через пять месяцев мы скажем: “Хорошо, мы собираемся дать им несколько танков M1, выбирайте свой сорт”, — мы только что потеряли пять месяцев подготовительного времени. Так что решение о политике должно быть принято скорее раньше, чем позже, — сказал он.

Во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка, оказываемая Вашингтоном Киеву, менялась в ходе войны, и предрек новые объявления, подтвердив, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине “все необходимое для успеха на поле боя”.

Выступая вместе с Клеверли, Блинкен высоко оценил решение Великобритании отправить танки. Однако никто из официальных лиц США пока не дал понять, что в Белом доме передумали и согласились отправить танки из Америки.

Пентагон говорит, что дело не в управлении эскалацией в отношениях с Россией или в том, что тяжелое американское оружие попадет в руки России. Согласно заявлениям Минобороны США, речь идет о сложно в эксплуатации Abrams и его обслуживании, а также том, подойдет ли 70-тонный танк для украинских войск.

Подобно обучению ракетной системе Patriot, которое украинцы сейчас начинают в Оклахоме, танк Abrams не станет решением проблемы в одночасье — помимо значительных проблем с техническим обслуживанием и логистикой, украинцам также потребуется пройти дополнительное обучение, чтобы научиться использовать и обслуживать Abrams, пишет CNN со ссылкой на военных экспертов.

Цель — сделать Украину “более смертоносной на поле боя”.

— Мы пытаемся помочь Украине как можно быстрее превратиться в более совершенные, способные, новые передовые системы вооружений, которые будут более смертоносными на поле боя, — сказал генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг.

При этом он предупредил, что такие усилия требуют наличия массивной военной инфраструктуры для их поддержки с людьми, запчастями и предметами снабжения.

Всего за несколько дней до того, как Польша заявила, что отправит танки, США объявили, что впервые поставят Украине боевые машины пехоты Bradley — не танки, а “убийцы танков”, сказал Пентагон, — а Франция и Германия пообещали отправить свои версии бронетранспортеров — AMX-10RC и Marder соответственно.

Скоординированные заявления Вашингтона и Берлина, а также последовавшее вскоре за ними заявление Парижа подчеркивают, что США и их союзники по НАТО продвигаются вперед в основном в унисон по вопросу о современных и тяжелых вооружениях. Вместо того, чтобы одна страна в одностороннем порядке опередила другие, альянс продолжал тесно координировать свои действия, используя ежемесячные встречи Контактной группы по Украине для поиска и организации поставок оружия, более известной под названием Рамштайн.

Все внимание будет приковано к следующей такой встрече, которая состоится 20 января в Германии, когда высшие должностные лица соберутся, чтобы обсудить, что еще необходимо предоставить пострадавшей стране.

Великобритания может отправить свой танк Challenger 2 в Украину самостоятельно, но Польша признала, что требует одобрения Берлина перед экспортом своих танков Leopard немецкого производства. Пресс-секретарь правительства Германии Кристиана Хоффманн заявила на прошлой неделе, что они не получали подобных запросов от Польши или Финляндии. Хоффманн добавила, что Германия находится в тесном контакте с США, Францией, Великобританией, Польшей и Испанией по поводу продолжающейся военной помощи Украине.

При этом Германия уже заявила о нежелании одобрять поставки, если США не пришлют свои собственные танки.

— Мы никогда не пойдем в одиночку, потому что это необходимо в такой сложной ситуации, — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Если Германия даст разрешение странам на отправку танков Leopard в Украину, это откроет Киеву доступ к ранее запрещенному тайнику потенциального оружия. Около десятка европейских стран эксплуатируют Leopard, что может обеспечить Украину большим количеством потенциальных боеприпасов и запчастей, а также дополнительными танками, как только украинские войска освоят Leopard.

Хотя украинцы приветствовали решение Великобритании отправить танки Challenger 2, эксперты предупреждают, что слишком большое количество вариантов танков только усугубит способность Украины их обслуживать.

— Чем больше вариантов танков вы поставите в украинскую армию, тем больше и больше будет проблем с логистикой. Я имею в виду, что Challenger — это совершенно другая система, чем Abrams, и совершенно другая система, чем Leopard, — сказал генерал-майор армии в отставке Патрик Донахо, бывший командующий маневренным центром передового опыта армии в Форт-Беннинге, штат Джорджия.

По его словам, есть “значительные проблемы” с интеграцией танков Challenger, если Украина получит больше вариантов других западных боевых танков.