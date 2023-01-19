Керченский мост, поврежденный взрывом 8 октября 2022 года, имеет логистическое значение для Москвы. Мост, который торжественно в 2018 году открывал диктатор Владимир Путин, является важным транспортным звеном для перевозки военной техники для российских солдат, воюющих против Украины.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в статье для TIME Освобождение Крыма необходимо объяснила, почему Украина должна освободить полуостров от российской оккупации.

Украина показала миру, что российская армия не способна даже на элементарную политическую и военную стратегию. Российские военные преступления раскрыты, а их кампания в Украине непростима для любого рационального наблюдателя, — пишет Ташева.

– Впервые после распада СССР в Давосе отсутствует российская делегация. После года нерешительности Западу наконец-то удалось отвыкнуть от соблазна дешевой российской энергии.

Она отметила, что “год кровопролития гражданского населения и разрушенной инфраструктуры” нанес репутации России непоправимый ущерб, и трудно сказать, когда мир снова поверит Кремлю.

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Ташева указывает, что после российской оккупации Крыма в 2014 году консенсус западных наблюдателей сформировался вокруг идеи осуждения оккупации, избегая реальных рычагов влияния на РФ, которые заставили бы ее уважать принцип неприкосновенности границ.

— После недавних успехов украинской армии в освобождении Херсона некоторые ведущие международные СМИ начали обсуждать и публиковать перспективы деоккупации Крыма, в основном аргументируя, почему Украина должна держаться в стороне. Но свободный Крым так же неизбежен, как и отпор российских войск от Киева. Оборона столицы была первым шагом, и поход будет продолжаться, пока вся Украина не станет свободной.

Одним из самых распространенных аргументов против освобождения Крыма Украиной является глубоко укоренившееся убеждение, что “Крым всегда был российским” и что люди, живущие на полуострове, являются россиянами, которые хотят быть частью России.

— Это предположение игнорирует, когда и как российское население прибыло в регион. Претензии на “российский” Крым игнорируют богатую историю полуострова и его разнообразие, которое длилось столетиями, пока Российская империя впервые не аннексировала и колонизировала его в 18 веке.

С тех пор количество крымских татар, то есть коренного населения, которое возникло и проживало на полуострове сотни лет до прихода россиян, стало уменьшаться из-за колонизации, репрессий и сталинской депортации.

У крымскотатарского народа только одна родина — Крым, и этот народ не может сосуществовать с Москвой, которая столетиями пыталась их уничтожить. В частности, после завершения депортации 1944 года тысячи пустых домов заполнили российские колонизаторы.

— Сегодня Москва продолжает эту политику. Самоуправляющийся и представительный орган Меджлиса крымских татар запрещен, а его члены преследуются. 109 из 155 крымчан, заключенных на полуострове и в материковой части России по политическим мотивам, являются крымскими татарами.

Кроме массового притока российских военнослужащих и их семей, оккупационных правоохранительных органов и госслужащих, по разным оценкам, не менее 700 тыс. российских гражданских лиц получили поддержку для переселения в Крым после вторжения 2014 года.

— Если Крым можно считать “российским”, то это результат жестокой насильственной колонизации, которая длилась столетиями и продолжается сегодня.

Ташева подчеркивает, что аннексия полуострова в 2014 году была тщательно подготовлена военной и разведывательной операцией против временно ослабленного украинского государства, за которой последовал “референдум”, организованный для легитимизации этой оккупации в глазах международной аудитории.

Разница в том, что сегодня сильная, дерзко устойчивая Украина заставила международное сообщество открыть глаза. В 2014 году было политически удобно словесно осудить действия Путина, не ставя под угрозу доступ к дешевому газу.

Хотя претензии России на Крым полностью зависят от ее имперского наследия, длительные связи между Украиной и Крымом уходят корнями в давнюю историю. Существенная взаимосвязь между материковой Украиной и Крымом с точки зрения географии, экономики, логистики и связи началась не в 1954 или 1991 годах. Именно эта связь повлияла на решение Хрущева отдать Крым тогдашней Украинской советской республике.

До оккупации Россией Москва заявляла, что ее военные и военно-морские базы в Крыму — гаранты безопасности в регионе. Сейчас эти корабли и оборудование запускают ракеты по всей территории Украины, уничтожая гражданскую инфраструктуру и жизнь людей.

— Теперь очевидно, что оккупация Россией была не волей людей, а первым стратегическим шагом для подготовки к полномасштабному вторжению в 2022 году.

По словам Ташевой, украинское правительство работает над разными практическими аспектами реинтеграции: правом, восстановлением государственного управления, судебной и правоохранительной систем, возрождением экономики, инфраструктуры, окружающей среды, культурного наследия.

Она уверена, что эти усилия позволят обеспечить мирный переход назад во власть Украины: Нам придется отстраивать и снова делать Крым гостеприимной, разнообразной и свободной землей.