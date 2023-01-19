Принятие резолюции по спецтрибуналу: когда украинцы смогут увидеть Путина за решеткой

Январь, 19 в 16:00

19 января Европарламент поддержал резолюцию относительно создания специального трибунала по расследованию военных преступлений России в Украине.

Что это значит для России, ее политического и военного руководства и когда украинцы смогут увидеть диктатора Кремля за решеткой – Факты ICTV расспросили юриста и международника, экс-замминистра юстиции Украины Сергея Петухова.

Что это значит для РФ?

Это следующий шаг и удержание на повестке дня создания спецтрибунала относительно преступления агрессии, которое совершило высшее руководство РФ.

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— Этого недостаточно, эта резолюция не обязательна. Она является очередной в ряде резолюций, которые принимались ранее и Советом Европы, и Европарламентом. Она является политическим посылом к депутатам для создания реального спецтрибунала. Российское руководство реагирует на это очень нервно каждый раз, это видно по их публичным реакциям, потому что они действительно боятся того, что это может стать реальностью. Поэтому наша задача постепенно перейти от политических решений органов ЕС к реальным шагам создания трибунала, — говорит Петухов.

Он отметил, что для России это означает, что их ответственность не сходит с повестки дня.

— То есть что через некоторое время, когда трибунал может быть создан, начнется расследование против Путина и его окружения за преступления агрессии против Украины, — говорит эксперт.

Таким образом, следующим шагом является реальное создание спецтрибунала.

Когда будет создан трибунал?

Петухов утверждает, что само создание трибунала может занять не больше года, но вопрос в том, когда политически перейдут к этому этапу. Это предугадать сложно.

— Создание трибунала хоть и занимает определенное время, но не является сложным. Такой опыт есть, тем более что Нидерланды уже выразили готовность его принять в Гааге, там есть предыдущие трибуналы, которые занимались схожими расследованиями и завершают свою работу. Есть помещение и люди, — говорит он.

Какая ответственность может ожидать Путина?

Все зависит от того, что будет прописано в уставе этого трибунала, какое право он будет применять.

— Например, если это будет национальное право Украины, то будет применяться Уголовный кодекс Украины и, соответственно, ответственность, предусмотренная там за преступления агрессии. Если будет специально прописан состав преступления, ответственность должна быть предусмотрена там. Но агрессия является тяжким преступлением, соответственно, очень долгие сроки лишения свободы или пожизненное заключение, — рассказывает международник.

То есть увидеть диктатора и его политическое, военное окружение за решеткой — вполне реалистичный сценарий.

— Как минимум, первым этапом работы такого трибунала, который бы принес конкретную пользу, могло бы быть издание международного ордена на арест Путина и его окружения, который бы признавался цивилизованными государствами и, соответственно, значительно ограничил его возможности путешествий, контактов, участия в международных мероприятиях, — подытожил Петухов.