ВСУ поразили склад боеприпасов и два важных объекта оккупантов
Украинские военные на протяжении суток нанесли ряд сокрушительных ударов по позициям оккупантов на фронте.
Как сообщили 19 января в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, авиация накануне нанесла 13 ударов по районам сосредоточения армии РФ и три – по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Тогда же украинские защитники приземлили вражеский вертолет Ка-52 и беспилотник Мерлин-ВР.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в течение суток поразили:
- три пункта управления,
- пять районов сосредоточения оккупантов,
- склад боеприпасов,
- два других важных объекта врага.
Кроме того, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
- Белогоровка Луганской области;
- Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа, Парасковеевка Донецкой области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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