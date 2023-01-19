Январь, 19 в 7:05

Украинские военные на протяжении суток нанесли ряд сокрушительных ударов по позициям оккупантов на фронте.

Как сообщили 19 января в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, авиация накануне нанесла 13 ударов по районам сосредоточения армии РФ и три – по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Тогда же украинские защитники приземлили вражеский вертолет Ка-52 и беспилотник Мерлин-ВР.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в течение суток поразили:

три пункта управления,

пять районов сосредоточения оккупантов,

склад боеприпасов,

два других важных объекта врага.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Белогоровка Луганской области ;

; Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа, Парасковеевка Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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