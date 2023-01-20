Для победы Украине нужны танки, я это говорю немцам и Байдену – сенатор Грэм во время визита в Киев

Январь, 20 в 18:45

Американские сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Шелдон Уайтгаус побывали с визитом в Киеве и встретились с руководством Украины.

В частности, состоялись встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и представителями Офиса президента.

— Мы надеемся, что 2023 год станет годом победы, – заявил сенатор США Линдси Грэм во время брифинга по результатам встречи с руководством Украины.

Он добавил, что демократы и республиканцы разделяют общую цель, “которая состоит в том, чтобы выбросить россиян с территории Украины”.

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Для этого Украине нужны танки, подчеркнул Грэм:

— Я говорю немцам: пожалуйста, дайте танки Украине, потому что в ваших интересах. Администрации Байдена я говорю: дайте танки, чтобы другие страны брали с нас пример, — заявил Грэм.

Напомним, сенаторы Грэм и Блюменталь являются соавторами резолюции, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма.

В начале января в Киев с визитом прибыли сенаторы Джек Рид и Ангус Кинг. В ходе встречи с ними президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку ВСУ в противостоянии с российским агрессором.