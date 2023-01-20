Январь, 20 в 19:27

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые поставки оружия, объявленные на восьмом Рамштайне в Германии, помогут Украине начать наступление для возвращения территорий.

Генсек подчеркнул, что приветствует новый пакет боевых возможностей для самообороны Украины.

– Россия готовится к новым наступлениям, поэтому необходимо срочно усилить поддержку, чтобы Украина смогла победить и начать наступательные операции и отвоевать оккупированные территории, – говорится в сообщении, опубликованном на странице Столтенберга в Twitter.

Напомним, 20 января в Германии прошла встреча стран-участников Рамштайна. На открытии заседания президент Владимир Зеленский призвал предоставить Украине танки и истребители F-16.

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