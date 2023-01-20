Помогут Украине с новым наступлением: Столтенберг о военной помощи после Рамштайна
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые поставки оружия, объявленные на восьмом Рамштайне в Германии, помогут Украине начать наступление для возвращения территорий.
Генсек подчеркнул, что приветствует новый пакет боевых возможностей для самообороны Украины.
– Россия готовится к новым наступлениям, поэтому необходимо срочно усилить поддержку, чтобы Украина смогла победить и начать наступательные операции и отвоевать оккупированные территории, – говорится в сообщении, опубликованном на странице Столтенберга в Twitter.
Напомним, 20 января в Германии прошла встреча стран-участников Рамштайна. На открытии заседания президент Владимир Зеленский призвал предоставить Украине танки и истребители F-16.
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