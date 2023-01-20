Январь, 20 в 1:59

Директор ЦРУ Уильям Бернс проинформировал президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на прошлой неделе об ожиданиях США в отношении планирования Россией боевых действий весной.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова американского чиновника и двух украинских источников, знакомых с ходом встречи. Ранее о встречи сообщала газета Washington Post.

Секретная встреча состоялась в тот момент, когда американские чиновники внимательно следят за потенциальным российским наступлением в ближайшие месяцы — и в разгар напряженных дебатов между США и их европейскими союзниками о том, следует ли посылать в Украину все более сложное и дальнобойное оружие.

Сейчас смотрят Лидеры западных оборонных ведомств должны встретиться 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить дальнейшие поставки оружия в Украину. — Директор Бернс совершил поездку в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, — говорится в заявлении официального представителя США. CNN отмечает, что Бернс, как бывший посол США в России, стал надежным связным в Киеве, и поездка на прошлой неделе была для него не первой. Ранее он совершил две поездки в Киев в октябре и ноябре прошлого года, включая одну, которая состоялась в разгар серии российских ракетных ударов по стране. В зимние месяцы на линии фронта шли ожесточенные бои, особенно в районе города Бахмут, но ни одна из сторон не добилась серьезных стратегических успехов. Директор Национальной разведки Аврил Хейнс, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвала это “не патовой ситуацией, а действительно перемалывающим конфликтом на данном этапе”. Однако считается, что обе стороны готовятся к возможным наступательным операциям весной, и Киев продолжает добиваться от США и их западных союзников большей поддержки в борьбе за отпор России. Один из украинских источников подчеркнул CNN, что Киев обеспокоен темпами поставок оружия на Украину — растущее опасение, поскольку республиканцы, некоторые из которых скептически относятся к помощи Украине, заняли Палату представителей США. Читайте Avenger, Bradley и Stryker: США объявили новый пакет военной помощи для Украины на $2,5 млрд

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