Российская авиация в Беларуси может увеличить активность ночью — Беларускі Гаюн

Январь, 20 в 13:32

Российская авиация активизировалась в Беларуси из-за совместных учений, вероятно, самолеты РФ будут чаще подниматься в небо ночью.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

— В ближайшие дни следует ожидать сохранения авиационной активности на таком же высоком уровне (или выше). Не исключаем, что полеты могут начаться и в ночное время, — говорится в сообщении.

Это уже начало второго этапа совместных с Россией авиационных учений в Беларуси. В целом в последние дни на территории страны увеличилось количество российских самолетов и вертолетов. Они сосредоточиваются на аэродромах Барановичи, Мачулищи, Лида и Лунинец.

Сейчас смотрят Читайте В США до сих пор не видят признаков того, что Беларусь готовится к вторжению в Украину Кроме военной авиации, в Беларусь вчера прилетели два военно-транспортных самолета из РФ. Пока неизвестно, что находилось у них на борту. Два российских Ан-12 сели на аэродроме Барановичи. Фото: Минобороны РФ

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