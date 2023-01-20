Российская авиация в Беларуси может увеличить активность ночью — Беларускі Гаюн
Российская авиация активизировалась в Беларуси из-за совместных учений, вероятно, самолеты РФ будут чаще подниматься в небо ночью.
Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.
— В ближайшие дни следует ожидать сохранения авиационной активности на таком же высоком уровне (или выше). Не исключаем, что полеты могут начаться и в ночное время, — говорится в сообщении.
Это уже начало второго этапа совместных с Россией авиационных учений в Беларуси. В целом в последние дни на территории страны увеличилось количество российских самолетов и вертолетов. Они сосредоточиваются на аэродромах Барановичи, Мачулищи, Лида и Лунинец.
Кроме военной авиации, в Беларусь вчера прилетели два военно-транспортных самолета из РФ. Пока неизвестно, что находилось у них на борту. Два российских Ан-12 сели на аэродроме Барановичи.
Фото: Минобороны РФ