Как падала башня Донецкого аэропорта: воспоминания киборгов, которые вернулись на фронт

Январские бои в Донецком аэропорту считают самыми адскими. О них рассказывают Фактам ICTV Иван Каменчин со Львовщины и львовянин Олег Высочанский. Иван в те дни был заместителем командира обороны нового терминала.

— Мое подразделение уезжало 6 января, а наши подразделения заезжали уже с декабря, они чередовались, там пребывание было от двух до трех недель именно в аэропорту, а дальше менялись. 9 января начались достаточно интенсивные штурмы, то есть у них была цель забрать, – рассказывает Иван Каменчин.

Бои были интенсивные и близкие.

Единственная разница между нынешними боями и тогдашними, что не было авиации. То есть артиллерия, танки, весь набор, кроме ракетных ударов, авиации, – говорит боец.

— В основном был стреловой бой, дистанция — 100 м, порой доходила до 60. То есть они пробовали пехотой штурмовать. В принципе, ничего не изменилось сейчас, например, они ссылали людей на убийство, что тогда, что теперь.

Еда, вода и сон были тогда роскошью.

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— Есть было что, с водой были проблемы. Все, кто был там, знают, что цена воды была очень дорогой, чтобы доставить ту же провизию, воду, мы несли постоянно потери, — рассказывает боец.

В январе стояли сильные морозы. Но стояли и киборги.

— И мороз был 30 градусов, и ветер, и два дня травления газом, и артиллерия, и куча раненых, отсутствие необходимого тяжелого вооружения для того, чтобы полноценно выполнять задачи. Это вносило свои коррективы, но люди держались, бойцы держались, – говорит Иван Каменчин.

А позиция Олега была на башне аэропорта – бойцы этой позиции были глазами для всех остальных киборгов в терминале.

– Я находился на башне на втором этаже. Там постоянно был наблюдательный пункт, и наша задача была находить врага, где он там подходит, к терминалу или к нам, и тут же передавать координаты. У нас всех были одинаковые карты тогда, – рассказывает Олег Высочанский.

В середине января танки били по башне ежесекундно.

— Этаж башни где-то 30-40 кв.м, и из танка каждые 3-4 секунды прилетает снаряд, сотни снарядов, — говорит киборг.

Тогда получил проникающее ранение в голову. Эвакуировали в госпиталь в Днепре, где хирурги буквально вытащили его из того света.

13 января под постоянными обстрелами башня упала.

— Начали разрушать вышку, которая была у нас наблюдательным постом, которая нам сообщала о подходе групп. Три дня они ее сносили. И уже 13 января с утра она осыпалась. Соответственно, они погасили наши глаза, которые нас предупреждали о подходе групп, а мы уже делали контрмеры и тогда уже начинали разбирать так целево аэропорт, — говорит Иван Каменчин.

Во время одного из обстрелов 16 января получил ранение, снаряд прилетел в помещение, где находился Иван. Ему перебило две ноги и ранило левую руку. Эвакуации ждал двое суток.

Оба киборга после лечения и реабилитации вернулись в мирную жизнь. Олег Высочанский впоследствии стал руководителем львовского Дома воина – культурно-социальной ячейки для защитников государства и их семей.

Именно здесь и обустроил музей защитников аэропорта, где собрали не только личные вещи защитников, но и доставшиеся от оккупантов трофеи. В 2022 году снова взял в руки оружие.

Но после 24 февраля 2022 года оба снова стали на защиту Украины, как и многие другие киборги.