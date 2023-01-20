На Севере Украины создают мобильные огневые группы противовоздушной обороны (ПВО), которые будут защищать небо над населенными пунктами, в том числе на подступах к Киеву.

Как проинформировали в Командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины, формирование групп набирает обороты.

С соответствующей инициативой выступил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев.

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В настоящее время создано 19 мобильных групп ПВО. Они действуют на основе внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.

– Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины, — отмечается в сообщении.

По словам Сергея Наева, мобильные огневые группы уже действуют на Волыни и в Сумской области, защищая подступы к объектам критической инфраструктуры и стратегическим объектам.

Мобильные группы ПВО способны быстро перемещаться и поражать воздушные цели, включая иранские дроны-камикадзе Mohajer-6 и Shahed-136.

Как подчеркнул Наев, группы будут выполнять задачи на наиболее опасных участках северного направления обороны Украины, откуда происходит подлет вражеских дронов, авиации и крылатых ракет.

– Работа заключается в том, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и так же быстро возвращается к месту дислокации, – объяснил Наев.

Как известно, украинские военные укрепляют оборону на северной границе на фоне сообщений о возможном повторном наступлении оккупантов. Так, на границе с Беларусью возводят железобетонный забор с колючей проволокой.

В Ровенской области строят инженерные и фортификационные сооружения, а в Житомирской области возводят дополнительные линии обороны и фортификационные сооружения.

Источник: Командование Объединенных Сил ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины