Утвержден порядок оформления справок о пребывании лиц в местах несвободы из-за войны против Украины
Кабинет министров Украины утвердил порядок оформления справок о нахождении лиц в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.
Он отметил, что соответствующее решение было принято в пятницу на заседании правительства.
— Утвержден образец справки о пребывании гражданина Украины в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах, — говорится в сообщении.
Кроме того, утвержден образец справки о пребывании иностранца, лица без гражданства, который проходил в установленном законодательством Украины порядке военную службу, в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Источник: Тарас Мельничук