Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Утвержден порядок оформления справок о пребывании лиц в местах несвободы из-за войны против Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кабінет міністрів
Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины утвердил порядок оформления справок о нахождении лиц в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Он отметил, что соответствующее решение было принято в пятницу на заседании правительства.

Сейчас смотрят

— Утвержден образец справки о пребывании гражданина Украины в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах, — говорится в сообщении.

Кроме того, утвержден образец справки о пребывании иностранца, лица без гражданства, который проходил в установленном законодательством Украины порядке военную службу, в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Читайте
Кабмин разрешил пересылать паспорт гражданина Украины по почте во время военного положения

Источник: Тарас Мельничук

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка