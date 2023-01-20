Утвержден порядок оформления справок о пребывании лиц в местах несвободы из-за войны против Украины

Январь, 20 в 17:26

Кабинет министров Украины утвердил порядок оформления справок о нахождении лиц в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Он отметил, что соответствующее решение было принято в пятницу на заседании правительства.

Сейчас смотрят — Утвержден образец справки о пребывании гражданина Украины в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах, — говорится в сообщении. Кроме того, утвержден образец справки о пребывании иностранца, лица без гражданства, который проходил в установленном законодательством Украины порядке военную службу, в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Читайте Кабмин разрешил пересылать паспорт гражданина Украины по почте во время военного положения Источник: Тарас Мельничук

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