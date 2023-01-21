Январь, 21 в 0:45

Украина получит всю необходимую помощь для сопротивления российским войскам.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ответ вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку немецких танков Leopard в Украину.

Покидая мероприятие в Белом доме, Байден сказал: “Украина получит всю необходимую помощь”, когда репортер спросил, поддерживает ли он идею Польши отправить танки немецкого производства в Украину.

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В последние дни немецкие официальные лица заявили, что они не отправят свои танки Leopard в Украину — или не позволят сделать это любой другой стране, имеющей на вооружении танки немецкого производства — если США также не согласятся отправить свои танки M1 Abrams в Киев, о чем Пентагон уже несколько месяцев говорит, что не намерен этого делать, учитывая логистические затраты на их содержание.

— Они держат нас за болванов, — заявил в четверг CNN высокопоставленный сотрудник администрации Байдена.

Он добавил, что немцы требуют танки за танки и не собираются рассматривать другие предложения, которые США сделали, чтобы побудить Берлин отправить Leopard.

Но в пятницу министры обороны США и Германии отрицали какую-либо связь между потенциальной отправкой США танков M1 Abrams и отправкой Германией или разрешением на передачу Украине танков Leopard.

Напомним, 20 января состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной, как заседание в формате Рамштайн.