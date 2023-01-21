Группа российских диверсантов пыталась пересечь границу на Сумщине — глава ОГА
Фото: УНИАН
В Сумской области российская диверсионно-разведывательная группа снова попыталась пересечь границу Украины, однако наши защитники заставили врагов бежать.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
— Вчера около 5:00 группа из шести человек пыталась двигаться с территории РФ к Юнаковской общине. Наши военные открыли огонь, враг убежал, — уточнил глава области.
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В то же время ночь на 21 января в Сумской области прошла без обстрелов.
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