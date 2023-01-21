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Факты / Україна

Группа российских диверсантов пыталась пересечь границу на Сумщине — глава ОГА

Валентина Летяк, редактор ленты
кордон України
Фото: УНИАН

В Сумской области российская диверсионно-разведывательная группа снова попыталась пересечь границу Украины, однако наши защитники заставили врагов бежать.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

— Вчера около 5:00 группа из шести человек пыталась двигаться с территории РФ к Юнаковской общине. Наши военные открыли огонь, враг убежал, — уточнил глава области.

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В то же время ночь на 21 января в Сумской области прошла без обстрелов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 332-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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