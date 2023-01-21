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Факты / Україна

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 860 оккупантов и 23 единицы тяжелой техники — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 860 оккупантов и 23 единицы тяжелой техники — Генштаб
Фото: Нацполиция

Вооруженные силы Украины с начала войны ликвидировали более 120 тыс. российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки наши военные ликвидировали по меньшей мере 860 российских захватчиков и количество уничтоженного врага составляет 120 160 человек.

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Другие боевые потери РФ на 21 января 2023 года:

  • личного состава ‒ 120 160 (+860) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3140 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 2135 (+6) ед,
  • РСЗО – 443 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 220 ед,
  • самолетов – 287 ед,
  • вертолетов – 277 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5) ед,
  • крылатых ракет ‒ 749 ед,
  • кораблей/катеров ‒ 17 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4918 (+15) ед,
  • специальной техники – 193 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 332-й день.

Источник: Генштаб ВСУ
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