Январь, 21 в 9:11

Вооруженные силы Украины с начала войны ликвидировали более 120 тыс. российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки наши военные ликвидировали по меньшей мере 860 российских захватчиков и количество уничтоженного врага составляет 120 160 человек.

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Другие боевые потери РФ на 21 января 2023 года:

личного состава ‒ 120 160 (+860) человек ликвидировано,

танков ‒ 3140 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15) ед,

артиллерийских систем – 2135 (+6) ед,

РСЗО – 443 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 220 ед,

самолетов – 287 ед,

вертолетов – 277 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5) ед,

крылатых ракет ‒ 749 ед,

кораблей/катеров ‒ 17 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4918 (+15) ед,

специальной техники – 193 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 332-й день.