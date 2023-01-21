Январь, 21 в 10:46

В субботу, 21 января, Служба безопасности Украины осуществляет меры безопасности в Деснянском районе Киева.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, контрразведывательные мероприятия, в частности, проходят в Лесном жилом массиве и на прилегающих к нему территориях.

Помимо сотрудников СБУ, в проверках задействованы работники Национальной полиции, Военной службы правопорядка в ВСУ и Национальной гвардии.

Сейчас смотрят – Цель – усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения, — подчеркнули в СБУ. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в одном из районов Киева: возможны ограничения проезда / 10 фотографий В спецслужбе предупредили о возможных ограничениях прохода и проезда на улицах Деснянского района столицы, проверке документов граждан и осмотре транспортных средств. Кроме того, правоохранители осмотрят территорию и помещения общего пользования: нет ли там запрещенных предметов. СБУ призывает граждан отнестись с пониманием к контрразведывательным мерам и связанным с ними неудобствам, реагировать на требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и соблюдать комендантский час. Стоит отметить, что это не первые меры безопасности в Киеве с начала 2023 года. В частности, 11 января СБУ провела проверки на территории Печерского района столицы: в правительственном квартале и на прилегающих территориях.

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