Январь, 21 в 10:42

В Украине в последние дни самые ожесточенные бои велись на трех направлениях.

Разведка Минобороны Великобритании проанализировала ситуацию в этих трех секторах.

На северо-востоке, недалеко от Кременной, Вооруженные силы Украины, вероятно, добились небольших успехов и защитилась от российской контратаки.

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В Донецкой области вокруг Бахмута российская армия и наемники ЧВК Вагнера пытаются перегруппировываться в городе Соледар после его захвата в начале недели.

В Запорожской области и ВСУ, и российские оккупанты сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки, но избегали масштабных наступательных действий.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что в целом военный конфликт зашел в тупик. При этом существует реальная возможность локального наступления россиян вокруг Бахмута.