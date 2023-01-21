Ситуация на фронте зашла в тупик, возможны локальные наступления РФ — британская разведка
В Украине в последние дни самые ожесточенные бои велись на трех направлениях.
Разведка Минобороны Великобритании проанализировала ситуацию в этих трех секторах.
На северо-востоке, недалеко от Кременной, Вооруженные силы Украины, вероятно, добились небольших успехов и защитилась от российской контратаки.
В Донецкой области вокруг Бахмута российская армия и наемники ЧВК Вагнера пытаются перегруппировываться в городе Соледар после его захвата в начале недели.
В Запорожской области и ВСУ, и российские оккупанты сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки, но избегали масштабных наступательных действий.
В разведке Минобороны Великобритании считают, что в целом военный конфликт зашел в тупик. При этом существует реальная возможность локального наступления россиян вокруг Бахмута.