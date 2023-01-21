Январь, 21 в 14:54

Российские оккупационные войска не способны прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Донбассе даже в случае захвата городов Соледар и Бахмут.

Об этом бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью изданию NV, отвечая на вопрос, может ли РФ в 2023 году перехватить инициативу на поле боя.

Он напомнил, что за почти девять лет войны Россия смогла оккупировать около 10-15% территории Украины, включая Крым, и “это все, на что они оказались способны”.

Сейчас смотрят По словам генерала, даже захват Соледара и Бахмута (Донецкая область) не приведет к существенному изменению ситуации на поле боя. – И сейчас после месяцев и месяцев боев возле Бахмута они, кажется, все же берут этот маленький город Соледар, продолжают бои вокруг Бахмута и теряют тысячи людей и не могут отбросить оттуда украинских солдат. Даже если они это сделают, тогда что? Если уйти от эмоциональной составляющей, это не приведет ни к чему важному для российской армии. Они не имеют там подрывных сил, и не видно перспектив для какого-либо прорыва, который они могли бы устроить, — подчеркнул Ходжес. Читайте В британской разведке рассказали о ситуации в Бахмуте и Соледаре Он отметил профессионализм украинского военного командования и эффективное планирование им операций на фронте. Генерал обратил внимание, как командование ВСУ не позволяет врагу “пойти хоть где-то на существенный прорыв”, а также наращивает ресурсы для контрнаступления весной. Ходжес считает, что украинская армия адаптируется к стратегии РФ, которая отправляет тысячи плохо обученных солдат на смерть, пытаясь получить преимущество благодаря живой силе. Однако нашествие сотен тысяч мобилизованных оккупантов нужно будет как-то остановить. Здесь, по словам генерала, поможет уничтожение логистики врага, его штабов, техники, складов боеприпасов. Это снизит темп ведения боевых действий войсками РФ. – Ваше командование, я думаю, понимает, что сейчас происходит изматывание, и это безумное использование (россиянами, — Ред.) боеприпасов и оружия – часть этого изматывания. Но я также думаю, что ваши генералы понимают, что при всем этом российская армия сейчас не способна создать большого порыва где-либо, — заявил Ходжес. Генерал надеется, что США предоставят Украине вооружение, которое поможет более эффективно сдерживать сотни тысяч российских солдат на фронте. 20 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые поставки оружия, объявленные на восьмом заседании в формате Рамштайн, помогут Украине начать наступление для возвращения своих территорий. Читайте Без Leopard, но с бронетехникой: итоги Рамштайна 20 января

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