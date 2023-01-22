Москва не отказалась от максималистских целей, она хочет под корень уничтожить Украину как историческое явление – язык, историю, культуру, носителей украинской идентичности.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Для достижения своей цели Путин хочет нанести Украине военное поражение, стратегическое по характеру и последствиям. Победить по “очкам”, вымотать Украину в долгом противостоянии ему не хватает времени, в частности биологического, который истекает как песок сквозь пальцы, и не хватает ресурсов, которые, казалось, безграничны, — отметил он.

По словам Данилова, Путин мечтает о “котлах”, окружении, параде победы, звании генералиссимуса всех времен и собственном ГУЛАГе.

Сейчас смотрят

Именно поэтому оккупанты концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта.

— Задача максимум – осуществление прорыва на оперативных направлениях: Юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек поставки оружия. И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий. Россия готовится к наступлению, первым признаком которого, согласно постоянной тактике, является реализация активных информационных мер, — подчеркнул он.

Секретарь СНБО предупреждает, что сначала в ход пойдут “ядовитые информационные газы, состоящие из лжи, манипуляций, фейков и дезинформации, активизации агентов информационного фронта”.

— Если вам начинают рассказывать о бесчисленном количестве обученных и до зубов вооруженных мобилизованных, сверхсовременной российской военной технике, о последнем поколении ракет, которые сметут центры принятия решений, о новейших разработках, армии БпЛА и о том, что “Путин начинает воевать по-настоящему”, поэтому у украинской армии нет никаких шансов – знайте, это работает враг через разные анонимные каналы и своих агентов влияния. Враг, который хочет сломить волю, посеять разочарование в ВСУ и наши силы, — отметил он.

Данилов отметил, что россияне не в состоянии победить ВСУ на поле боя, поэтому хотят запугать украинское общество.

Впрочем, Украина в феврале 2023 года – это совсем другая страна, чем та, которая была в феврале 2022 года. С нами поддержка мира, единый Запад, многомиллиардная помощь, украинский дух свободолюбия и сформировавшаяся политическая нация, которая почувствовала вкус победы.