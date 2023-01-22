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Факты / Україна

Обстрел Харьковщины: оккупанты попали в частные дома, есть раненый

Валентина Чорна, редактор ленты
Харківська область

В течение суток 21 января российские оккупанты обстреляли Купянск, Волчанск, Двуречное, Ветеринарное и другие населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В результате вражеской атаки в селе Ветеринарное ранение получил 46-летний мужчина, его госпитализировали.

В Купянске поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки.

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Обстрел Харьковщины: оккупанты попали в частные дома, есть раненый / 2 фотографии

В селе Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин — 49 и 50 лет. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

– В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств. Впрочем, от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжают страдать мирные жители, — сообщил Синегубов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Олег Синегубов

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