Обстрел Харьковщины: оккупанты попали в частные дома, есть раненый
В течение суток 21 января российские оккупанты обстреляли Купянск, Волчанск, Двуречное, Ветеринарное и другие населенные пункты Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В результате вражеской атаки в селе Ветеринарное ранение получил 46-летний мужчина, его госпитализировали.
В Купянске поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки.
В селе Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин — 49 и 50 лет. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.
– В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств. Впрочем, от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжают страдать мирные жители, — сообщил Синегубов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.
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Фото: Олег Синегубов