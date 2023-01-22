Общая позиция западных партнеров относительно победы Украины уже сформирована, и украинским Вооруженным силам передадут танки Leopard.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Эспрессо.

— Танки Leopard будут в Украине, но публичная подача этого решения все еще дискутируется. За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятие России и готовности помогать Украине, — сказал он.

Юсов добавил, что та военная поддержка, которую сегодня Украина получит от запада в виде систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также бронетехники, уже можно назвать “прорывом”.

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Представитель ГУР считает, что хоть украинцы не увидели еще решения по немецким танкам Leopard, но консенсус среди западных государств уже сформирован.

— Общая позиция партнеров о необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в частности танки Leopard 2, — сказал он.

Напомним, 20 января, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, более известное под названием Рамштайн, Германия, от которой зависит передача танков, не объявила о передаче Leopard 2 Украине.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не стоит смотреть на Берлин так, будто он единственный блокирует решение о поставках танков в Украину. В то же время он добавил, что уверен, что решение о передаче в Украину танков Leopard 2 примут в ближайшее время.