В Генштабе показали, как оккупанты “наступают” на Запорожском направлении
Украинские защитники показали, как российские оккупанты “наступают” на Запорожском направлении.
В результате одной из таких попыток ВСУ уничтожили пять боевых машин противника, танк и около 30 захватчиков.
Соответствующее видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
— Пока российские пропагандисты в своем больном воображении “захватывают” населенные пункты Запорожской области, Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции, — говорится в сообщении.
Ранее начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что на Запорожском направлении войска РФ активных масштабных действий не осуществляют.
То есть он опроверг сообщения российских пропагандистских СМИ якобы о начале наступления войск РФ.
В целом ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной, продолжаются обстрелы оккупантами гражданского населения и критической инфраструктуры.