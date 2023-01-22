Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Генштабе показали, как оккупанты “наступают” на Запорожском направлении

Валентина Чорна, редактор ленты
В Генштабе показали, как оккупанты “наступают” на Запорожском направлении
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники показали, как российские оккупанты “наступают” на Запорожском направлении.

В результате одной из таких попыток ВСУ уничтожили пять боевых машин противника, танк и около 30 захватчиков.

Соответствующее видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас смотрят

— Пока российские пропагандисты в своем больном воображении “захватывают” населенные пункты Запорожской области, Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции, — говорится в сообщении.

Ранее начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что на Запорожском направлении войска РФ активных масштабных действий не осуществляют.

То есть он опроверг сообщения российских пропагандистских СМИ якобы о начале наступления войск РФ.

В целом ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной, продолжаются обстрелы оккупантами гражданского населения и критической инфраструктуры.

Читайте
Разрушены дома и инфраструктура: РФ обстреляла Запорожскую область из ЗРК С-300

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка